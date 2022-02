KÜLMAGA KÕHT TÄIS SOOJAST SUPIST | Vabasta end talverasvast, süües kaks korda nädalas neid tõeliselt vaimustavaid suppe 

Kui käes on veebruar, see aasta kõige külmem aeg, siis otsime kas teadlikult või alateadlikult head sooja kõhutäit. Et aga kevad ja paastuaeg pole enam kaugel, siis tasub rammusate praadide vahele — vähemalt kord nädalas, või kes eriti tubli, isegi kaks — süüa suppi.