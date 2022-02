HEALE SÕBRALE | Õhuline vaarikamaiuspala 

Foto: Kai Kodasma

Sõbrapäev on püha, mis on meile jõudnud Ameerikast. Iseenesest ei ole ju midagi paha selles, et ühel päeval aastas enda olulisi sõprus- või armastussuhteid eriti armsasti tähistame. Koolilapsed kingivad üksteisele omameisterdatud kaardikesi, töökohtades mekutatakse kolleegidega — sageli samuti endaküpsetatud — koogi juures, paarid käivad romantilisel õhtusöögil. Seda kõike on saatmas rohked punased südamed.