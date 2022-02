EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Patuvabad pühapäeva pannkoogid 

Need valgurikkad pannkoogid panid isegi meie kõike maitsnud koera Schuberti tagakäppadele seisma (mida ta mitte kunagi ei tee laua juures, ausõna!). Nii et tasub jagamist. Pealegi on islandlaste leiutatud tervisetoode skyr meie poodides tihti allahindlustega saadaval – küllap me pole veel tema voorustest piisavalt teadlikud. Vali aga ainult maitsestamata skyr, sest teised on kahetsusväärsed suhkru- ja tihti lihtsalt ka keemiapommid.