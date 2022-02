RAHVUSKÖÖGID EESTIS | Etnoloog juhatab: kus võib loota parimaid maitseelamusi?  

Foto: Kollaaž, pildid Tiina Kõrtsini

Miks muutub mõni täiesti tähelepandamatu koht täiesti tähelepandamatus kohas nii populaarseks, et kui lauda kinni pole pandud, siis naljalt löögile ei pääse? Samas mõni teine toidukoht venitab vaevalt aastakese välja. „Paljud inimesed on kulinaarses mõttes konservatiivsed, nad söövad seda, mida teavad,“ ütleb etnoloog Aimar Ventsel. Kuigi teda ennast huvitab enim Kaukaasia köök, on ta võimalust pidi kõik Eestisse jõudnud kaugemad rahvusköögid ära proovinud. Kuhu siis Toidutare lugejatel tasuks sööma minna?