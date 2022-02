RASKE USKUDA: Juba 1966. avatud Tuljakus oli šašlõki tegemiseks spetsiaalne kaminatega väliterrass 

„1960.–1980. aastatel pakkus vist ainsana vennasrahvaste toitu restoran Kaukaasia, mis asus Tallinnas Dunkri tänaval. Toona küll Vana-Tooma tänaval, kus hiljem oli Eeslitall,“ ütleb etnoloog Anu Kannike. Ta on arhiivist selle kohta leidnud andmeid aastast 1962. „Võimalik, et see avatigi siis. Kaukaasia menüüs olid näiteks šašlõkk ja ljulja-kebab ning Armeenia konjakid.“ Aga kui täna on kulinaarne pilt meil väga kirju, siis toona Eestis rahvustoite pakkuvaid söögikohti rohkem polnud.