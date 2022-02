EVELIN ILVES | Äkksurm. Miks see ikkagi tekib? Ja tervel aktiivsel inimesel? Otse tööpostil?! 

Kui õnnetus juhtub piltlikult öeldes peaaegu ekraanidel, puudutab see justkui igaüht meist. Minu tänane kirjatükk püüab avada äkksurma meditsiinilisi tagamaid, et meie kõigi teadlikkust tõsta või värskendada. Konkreetseid inimesi see tekst ei käsitle, info pärineb teadusartiklitest ja Mayo Kliiniku (USA) materjalidest, mida ikka vahel üle loen, kui olulisele probleemile kokkuvõtvat tervikkäsitlust otsin. Kui keegi meile ootamatult, jalapealt ja jooksuringil või tööpostil sureb, paneb see loomulikult küsima: kas ka mina olen ohus? Või mu kaasa? Isa? Laps? Ja kas on ka kaotuse tagajärgede maandusmehhanisme me riigis peale ohvri enese, kes läinud?