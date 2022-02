Metsa poole pirukas  

1. Taina tegemiseks mõõda kaussi jahu, kaerahelbed ja sool, lisa või ja näpi kõik puruseks seguks. Lisa vesi ja riivjuust ning sega ühtlaseks tainaks. Tõsta tainas umbes pooleks tunniks külmkappi, siis on seda lihtsam vormi suruda.

2. Puhasta porru ja lõika õhukesteks viiludeks, kasuta ära ka enamik rohelisest osast. Puhasta küüslauguküüned ja lõika õhukesteks viiludeks. Kuumuta pannil veidi õli ning prae porru- ja küüslauguviilusid paar minutit, nii et need muutuvad pehmemaks.

4. Vooderda 24 cm pirukavorm küpsetuspaberiga ja määri see kergelt õliga. Suru tainas vormi põhja ja äärtele. Tainas on mure ja kipub pudenema, kui teed sõrmed veidi märjaks, on tainast kergem käsitseda. Vala täidis vormi tainale. Lõika kitsejuustust viilud ja aseta peale.