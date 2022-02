KALAPÄEV | Sproti-munasegu võileivale ja dippimiseks 

Vabariigi aastapäev ja kiluvõileivad on viimastel aastatel peaaegu sünonüümiks muutunud, aga tõstame ka sproti taas au sisse. Muna, sprotid ja hapukoor on maitsva segu põhikomponendid, kusjuures segu on nii universaalne, et sobib nii leivamäärdeks kui ka köögiviljade, juustu ja näkileibadega dippimiseks.