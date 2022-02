IGAVESTI DIEEDIL? David Beckham halas: mu naine Victoria on viimased 25 aastat söönud ühte ja sama asja!

Endine jalgpallur David Beckham pihtis ühes podcastis, et tema moekunstnikust ja endisest Spice Girl´is naine Victoria on viimased 24 aastat söönud kogu aeg ühe ja sedasama toitu, mis on mehel pehmelt öeldes kopsu üle maksa ajanud. Niisiis, kui David pidi hiljuti karantiinis üksi kodus olema, otsustas ja endale väikese peo korraldada.