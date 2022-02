KINDEL HITT | Kolm liha pajas, veinist rääkimata 

Nüüd on aeg välja otsida oma kõige suurem ahjupott, sest üks korralik pajaroog on just see, mida külmal ajal hea valmistada ja süüa. Ideaalis võiksid kasutada kolme lihasorti – siga, veist ja lammast, aga kui viimast keeruline hankida, siis võid patta pista ka ainult sea- ja veiseliha, mõlemat umbes 700-800 grammi. Söönuks saab kindlasti nii oma pere kui ka külalised!