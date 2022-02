LIHTNE JA OH KUI HEA! Kapsa-porgandi-singisalat 

Lihtne köögiviljasalat on hea lisand igal ajal. Talvel, kui kapsas-porgand kipub kuivem ja kõvem olema, annab hea tulemuse kuuma marinaadi peale valamine. See annab head maitset ja teeb köögivilja õige pisut pehmemaks, aga krõmpsuv struktuur jääb siiski alles. Peenikesed keedusingiribad lisavad toekust, soovitan lisada, köömned on aga tõesti maitse asi.