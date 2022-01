EVELIN ILVES | Adele’i „imedieet“ ei olegi dieet, vaid hoopis teatud toitude rohkem söömine, et kaal alaneks. Kuidas küll? 

Tõsi, tüsenemine murrab tänapäeva maailmas märksa suurema hooga elusid ja tervist kui näljahädad, sestap on kogu inimkond juba aastakümneid salenemise imeeliksiiri otsinguil. Aga Adele ei taha dieedist kõnelda. Olgugi, et ta on pärast pikka meediapausi „andnud end kätte“ nii Ophrah Winfrey’le kui Vogue’ile, ei leia neist usutlusist mingeid imelisi toitumisjuhiseid. Kui jutt läheb tema kehakaalule, räägib diiva ikka ja ainult trennist ning veekord trennist. Tundub, et ta on kogu oma eelnevas elus tegemata jätnud fitness-tunnid kõik paari viimase aastaga tasa teinud. Aga siiski mitte ainult. Trenn üksinda kehakaalu ei langeta, sa oled ikka see, mida sööd, räägitagu kaamera ja mikrofoni ees mida tahes.