NÄDALA KOOK | Moonitäidisega keeks pärmi-võitainast  

1. Taina tegemiseks soojenda piim käesoojaks. Mõõda jahu suurde kaussi, tee keskele süvend. Pudista pärm süvendisse, lisa pool piimast, 1 tl suhkrut ja veidi soola. Tõmba jahu külgedelt pärmi-piimasegu peale ja hoia kaussi kaetult soojas kohas umbes 15 minutit, kuni näed, et jahukihi kohale on tekkinud mullikesed. See tähendab, et pärm on hakanud reageerima. Vahepeal valmista moonitäidis: hõõru või suhkruga lahti ning sega hulka mooniseemned ja piim.