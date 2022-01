JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 31. jaanuar – 6. veebruar: toidud, mis on valmistatud just koolilaste maitse-eelistusi silmas pidades

Foto: Jaan Heinmaa

Eestis on värske koolilõuna rahulolu-uuringu järgi koolilaste lemmiktoitudeks mitmendat aastat makaronitoidud. Sellele järgnevad pikkpoiss, kanaroad ja erinevad supid. Selle nädala menüü pakub rohkelt selliseid roogasid, mis on valmistatud just koolilaste maitse-eelistusi silmas pidades.