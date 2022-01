EKSPERIMENT | 7 EUROT SÖÖGIRAHA PÄEVAS KOGU PERELE: kahe lapse ema püüab hakkama saada, elades ametlikul näljapiiril 

„Oh emme, see on nii palju süüa,“ imestab 11aastane, kui laon lauale neljaks päevaks vajaliku toidukoguse. Teen eksperimenti, kus päevas tohib täiskasvanu söögile kulutada ametliku minimaalse ostukorvi korral 3.5 eurot ning mu kahele lapsele kahepeale sama palju. Miks aga on viiendaks päevaks läinud poiss oma taskuraha eest poodi? Ja kuidas juhtus nii, et tegelik kulunud summa oli märksa suurem?