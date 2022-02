Hernesupiaeg 

Vastlapäev on seekord küll alles märtsi 1. päeval, aga just veebruar tundub hernesupi jaoks õige aeg olevat – siis kulub üks kuum ja tummine supp ikka ära. Taimetoitluse tõusutrendis pakume seekord vegani versiooni, mis maitseb oivaliselt koos krõbeda sibulaga ega jää maitselt kuidagi alla lihaga keedetud supile. On hea ülessoojendatuna, nii et võib keeta kohe suure pajatäie – siis jagub ka vastlateks!