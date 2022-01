KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | GMP Patisserie (Tartu): nii ei tehta! Kuid see apsakas ei muuda fakti – siin saab maitsva toiduga end hellitada 

Olin täiesti kindel, et minul sellesse asutusse asja pole – peenutseva nimega asutus GMP Patisserie on ju koogiputka! No ja mina ei kvalifitseeru ühesti otsast kohvitanteks ja koogimugijaks, onju! Aga siis üks kamraad seletas, et seal majas antakse ikka päris süüa ka. Veidi hämmeldunult kontrollisin asja ja avastasin, et mis tõsi, see õigus, sest vale pole see! Antaksegi ja pealegi veel irrrrmus hästi antakse, olgu etteruttavalt öeldud.