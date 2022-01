OHHOO! Miks punane vein aitab koroonat vältida, aga õlu mitte? Uus uuring paljastab üllatavaid fakte! 

Kui sa jood nädalas rohkem kui viis klaasi punast veini, on sul 17 protsenti väiksem võimalus viirust saada. Põhjuseks on veinis sisalduvad polüfenoolid. Paljud neist toimivad antioksüdantidena ja vähendavad organismis vabade radikaalide kahjustavat toimet. Muuhulgas pärsivad need ka viirustest tingitud hingamisteede infektsioonide arenemist, vahendab Daily Mail Suurbritannia andmete põhjal tehtud uuringut.