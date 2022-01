EVELIN ILVES | Naturaalne ilu tõmbab, aga tekitab ka kurja kadedust ja toob armutult välja õeluse ja haiget tegemise soone 

Aasta on alanud surmateadete sajuga. Ootamatult on lahkunud nii noori ja ilusaid inimesi, et võtab sõnatuks. On läinud neid, keda me kõik terve eluaeg teadnud ja imetlenud oleme – kui nii minu põlvkonnakaaslaste vanemad kui ka lapsed kedagi korraga jumaldavad, on kahtlemata tegu eriliselt kalli kaasmaalasega. Taevastele radadele on siirdunud kahetsusväärselt palju ka lihtsalt tarku ja toredaid tegelasi, kellest avalikkus palju ei tea, ent keda võib pidada järelehüüete järgi ikkagi suurele ringile inimestest asendamatuks. Isegi üks kuulus pealinna koer – hiiglasliku fännklubi iidol ja hingehoidja – läks lendu tähtede poole, jättes maha terve linnaosatäie leinajaid.