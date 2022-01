VALMIB ERITI KIIRESTI | Ahjukala juustu-majoneesikattega  

Ahjus küpsetatud valge kala on eriti õrn ja hõrk. Filee valmib väga kiiresti ja jääb mahlane siis, kui ei küpse liiga kaua. Kala on valmis, kui värv on valge ja kahvliga torkides kergelt tükkideks laguneb. Maitset ja mahlasust annab parmesani ja majoneesi kate, juurde võib pakkuda aurutatud köögivilju ja riisi.