KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Pubi Üksteist (Elva): pubiköök, mis pakub paremat toiduelamust kui mõnigi noobel restoran, see väärib ju kiitmist ja esiletõstmist! 

Novat selle puust linna sees on üks väike puust pubi. Pubi 11. Või siis Pubi Üksteist. Kirjuta või ütle kuidas tahad, tulemus on sama. Väike ja puust ja inimtühi. Vähemalt pühapäeva õhtupoolikul olime me kamraadiga seal ainumad kunded. Meie ja lihvimata lauast lagi ja servamata lauast seinad, pildid vanast Elvast, leti taga rippuv vankriratas ... ja fototapeet vanadest USA ajalehtedest. Et see suur et ... mis pistmist on New Yorgi ja Chicago ajalehtedel ühe väikese puust pubiga, kui ühtegi muud viidet ameerikalikule stiilile vms ei ole? Aga olgu, sisekjundus pole peamine, samuti nagu ülemäära valju muusika täitamas tühja saali.