SUUS SULAV | Anne Veesaare vanaemade roog - lumepallisupp 

Anne Veesaar on oma lapsepõlved veetnud kahe vanaema juures - üks neist pärit Setomaalt ja teine Valgmaalt. Mõlemad vanaemad on Anne maitse-eelistustesse oma jälje jätnud ja seetõttu on saate „Suus sulav Eesti“ juhi Angelica Udekülli ülesandeks pakkudagi midagi mõlema esiema köögist.