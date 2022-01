Kuidas on leivavalik poes viimastel aastatel muutunud?  

„Prisma valikus on kuni 90 leivatoodet, aga kõik neist ei ole igas kaupluses esindatud,“ ütleb Prisma Peremarketi kategooriajuht Kätlin Heimonen. Milliseid leivatooteid ostjad eelistavad, sõltuvat nii konkreetse kaupluse asukohast kui ka nädalapäevast. Kui nädala sees lähevad paremini kaubaks pigem väiksemad leivad ja korraga vähem, siis reedel ja nädalavahetustel ostetakse juba suuremaid ja rohkem. Supermarketites eelistatakse pigem väiksemaid ja hüpermarketites suuremaid leivalisi. Mõned erisused sõltuvad ka paigast. Näiteks Tartus on populaarsed lähipiirkonnas küpsetatud leivad-saiad. „Müügid ei ole küll väga suured, kuid oma ostjaskond on neil alati,“ märgib Heimonen.