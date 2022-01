LEGENDI LÕPP | Veinipealinnas Põltsamaa lõpeb veinide tootmine, tulevik kuulub alkovabadele toodetele 

„Oleme otsustanud veine ja glögi toota ja müüa 2023. aasta lõpuni. Alkoholivaba glögi tootmist jätkame ka edaspidi,“ sõnas Orkla Eesti AS korporatiivkommunikatsiooni juht Madeleine Tults. „Meie kontsernile väga väikesest alkoholiärist väljumise peamine põhjus on soov keskenduda Põltsamaal peamisele tegevusvaldkonnale, so toidule ja mittealkohoolsetele jookidele.“