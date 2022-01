MÕNUS JA TERVISLIK | Ahjukõrvits sooja tatra-läätsesalatiga  

Kõrvitsarattad on kaetud maitsva ja tervisliku salatiga, milles on tatart, läätsesid, kuivatatud jõhvikaid, spinatit, granaatõuna- ja seedermänniseemneid. Kõik tervislik kraam! Tatra asemel võib salatisse keeta teisi teravilju- kinoad, hirssi või riisi, või kasutada ka üle jäänud tatraputru või muud keedetud teravilja. Kõrvits võiks olla piisavalt väike, et sellest saaks ilusad rattad lõigata. Aga suuremast kõrvitsast võib lihtsalt viilud lõigata ja näiteks sektoriteks tükeldada.