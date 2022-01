KEVAD LIGINEB! Puuviljasalat juustu ja tsitrusekastmega  

Kui praed-kapsad on ära tüüdanud ja tahaks midagi kergemat, siis värviline talvistest puuviljadest valmistatud salat on just see õige. Salatilehed ja puuviljad, lisaks pähklid ja veidike pehmet juustu, on kõhule kerge. Tsitruse-vinegrettkaste annab salatile erilise värskuse ja kerguse. Salat sobib nii kergeks eineks kui isutekitavaks eelroaks.