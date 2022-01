TÄIUSLIKULT LIHTNE | Tortelliinilasanje 

Tortelliinilasanje on oma lihtsuses lausa täiuslik roog, mille valmistamisega saab hakkama ka koolilaps ja väheste kogemustega kokkaja. Basiiliku- või rukolalehed on heaks lisandiks iga Vahemere kandi juurtega toidu juurde, nii ka siia. Kui sul on, puista valmis roale ka röstitud seedermännipähkleid.