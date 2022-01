MAITSEÜLLATUS! Vegan ja esoteerik Ilona Karula jagab oma lemmikretsepti: krõmpsuvat paneeritud juursellerit 

Juursellerit sa kas armastad või vihkad, sest selle spetsiifiline maitse käib kõigest üle, mistõttu tarbin seda eraldi. Paneerituna meenutab see veidi valget kala, on väga crunchy (krõmpsuv) ning meeldib see sageli ka neile, kellele muidu ei maitse. Retsept on tervislik ja gluteenivaba.