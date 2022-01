AJAKS LÄBI LIHATA: kas toit ka maitseb ja kõht täis saab? 

Nelly jättis punase liha oma menüüst välja juba aastal 2003, vegan sai temast seitse-kaheksa aastat tagasi. „Tundsin, et mu keha ei võta enam liha vastu, pärast söömist oli alati nii raske olla. Ajapikku tuli ka eetiline pool juurde. Vaatasin videosid ja ühel hetkel ei tahtnud enam ka muna süüa. Ka mitte koduste kanade mune, sest need tibud on pärit samast tehasest, kus isased tibud lähevad ikkagi elusalt hakkimisele,“ räägib Nelly.