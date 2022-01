KUI AINA KÜPSETAD | Mida silmas pidada, kui valid poes tainarulli 

Mis vahe neil on?

- Puidust tainarull on klassika. Sinna jääb jahu kenasti külge, need on tavaliselt käepärased ja kaunid, kestavad eluaja ning aastate jooksul poleerib kasutamine rulli pinda veelgi. Miinusena kipub tainas puidu külge kinni kleepuma, kui juhtub, et enne rullimist pole rullile piisavalt jahu pandud. Puidust rulle müüakse ka mustritega, millega on eriti tore valmistada näiteks võiküpsiseid.

- Keraamilise või marmorist tainarulli eelisteks on tema raskus, sile pind ja püsivalt jahe temperatuur. Needomadused tulevad eriti kasuks siis, kui rullid suure võisisaldusega tainast, kus või peab võimalikult külm püsima, näiteks leht- või muretainast. Kui köögis tegutsevad noored kokad, on tainarulli raskus samas ka miinus. Samuti on sellistel rullidel tavaliselt krõbedam hind.

- Silikoonist või plastist tainarulli külge jääb tainas vähem kinni, need on soodsad ja kerged kasutada ning tihti ka nõudepesumasinakindlad. Samas võivad need kiiremini katki minna ning oma värvi või kuju kaotada.