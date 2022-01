5 HEAD PÕHJUST | Miks sel aastal rohkem taimetoitu süüa? 

1. Vähendad haiguste riski

On tehtud palju uuringuid, mis on tõestanud, et kui süüa õiges tasakaalus rohkem taimset toitu, vähendades samal ajal menüüs loomseid saadusi, väheneb südamehaiguste ja diabeedi tekkeoht. Taimse menüüga saab hoida kontrolli all vere glükoosisisaldust ja võib langetada ka halba kolesterooli ja vererõhku. Taimse toidu eelistamine vähendab ka liigesepõletiku vaevusi.

Samuti on leitud, et taimetoitlastel on 22% väiksem oht haigestuda soolevähki, sest nende toit sisaldab rohkem kiudaineid.

2. Saad rohkem vitamiine

Kes söövad sageli mitmekesist taimetoitu, ei pea muretsema vitamiinide ja mineraalainete puuduse pärast kehas. Taimne toit sisaldab palju olulisi toitaineid, mida mujalt ei saa. Selleks lülita oma toidulauale kõiki värvi köögi-, puu- ja juurvilju, ka pähkleid ja seemneid.



3. Säilitad tervisliku kehakaalu

Taimne toit ergutab seedimist ja on enamasti kalorivaesem kui lihatoidud, nii et lihtsam on saavutada ja säilitada normaalkaalu. On teada, et 60–70% kaalukaotusest on reguleeritav toitumisega ja ülejäänud füüsilise aktiivsusega.