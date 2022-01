KALORIVAENE ISUTÕSTJA | Ahjuköögiviljad kruubi-hakklihakattega 

Koostisosad 1.5 dl Kruubid 600 g Kõrvits 600 g Bataat Sool Must pipar 1 tk Sibul 2 tk Küüslauguküüs 400 g Hakkliha 1 dl Vesi 2 spl Punane palsamiäädikas 1 tl Suhkur 300 g Kreeka jogurt 0.5 tl Suitsupaprika

3. Vahepeal valmista hakklihasegu. Koori ja haki peeneks sibul ja küüslauguküüned. Prae hakkliha poti põhjas läbi, lisa hakitud sibul ja küüslauk, nõrutatud kruubid ja vesi. Hauta kaane all, kuni kruup on pehme. Kui vaja, lisa vett. Maitsesta segu palsamiäädika, suhkru, soola ja piparaga. Kui sul on, siis lisa ka külmutatud või värskeid ürte.