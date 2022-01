Salati retseptid KÜLMAL AJAL ERITI HEA | Soe ja vürtsikas kartulisalat Tiina Lebane , täna 12:32 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Tugeva maitsega tummine kartuliroog on külmal talveajal eriti meelt mööda. Peamine maitseandja on siin Hispaania paprikavorst chorizo ja sõltuvalt sellest, kas kasutad mahedat või pikantset vorsti, on ka sinu salat leebema või tugevama maitsega. Ka erinevad võrsed lisavad eri maitsenüansse. Mahlased hernevõrsed on mahedama mekiga, värvilised redisevõrsed lisavad mõrkjat ja küüslauguvõrsed tugevat laugumaitset.