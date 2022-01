UUE HOOGA JA TERVISLIKUMALT | Brokoli-tatra-räimepann 

Koostisosad 500 g Räimefilee Sool Purustatud must pipar 1 tk Suur sibul 2 tk Küüslauguküüs 600 g Brokol Õli praadimiseks 1 prk Kirsstomatid marinaadis (600-700g) 2 dl Marinaad tomatipurgist või vesi 0.5 tl Suhkur 0.5 tl Kuivatatud rosmariin 2 dl Tatar

4. Lisa loputatud tatar, kata pann kaanega ja hauta tasasel tulel umbes 15 minutit, kuni tatar on peaaegu küps. Sega läbi ja lao räimefileed peale. Hauta kaane all veel 5–7 minutit, kuni tatar on pehme ja räimed läbi küpsenud.