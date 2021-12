EVELIN ILVES | Võimetus kallist sõpra valu ja julmuse eest kaitsta teeb jõuetuks. Vahel me nutame koos

Ometi tekitame me samalaadseid kohutavaid läbielamisi igal aastalõpul ja isegi aasta sees lühikest mürgist lõbu otsides oma kallitele lemmikloomadele ja kõigele elusolevale, kes jäävad õhku paisatud mürgi, ereda sähviva valguse ja kõrvulukustava paugutamise mõjuvälja. See on julm. See on ülim sõgedus, kui vähegi süüvida, mis üks pürotehniline etendus ehk ilutulestik oma olemuselt tegelikult on.