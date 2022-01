PIPARKOOGIAJA FINAAL | Küpseta allesjäänutest hõrk vale-napooleonikook! 

Piparkookide aeg ei lõpe jõulude ega uusaastaga. Kui isu täis krõbistatud, saab ülejäänuist maitsva koogi või magustoidu. Ning piparkoogitainast (seda on veel poestki saada) annab valmistada talvehõngulise napooleonikoogi. Ent juhul, kui valmis piparkooke on kodus suuremal hulgal, võib need purustada ja panna koogile vahekihtideks – siis pole tainast vajagi.