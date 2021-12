AASTA VIIMASE NÄDALA MENÜÜ | 27. detsember – 2. jaanuar: maitsvad ja tervisesõbralikud road aastavahetuseks 

Foto: Jaan Heinmaa

Aasta viimase nädala toidud võiksid olla tavapärasest natuke pidulikumad. See aga ei tähenda, et need liiga kaloririkkad või ebatervislikud olema peaksid. Selle nädala menüüs on maitsvad ja tervisesõbralikud road aastavahetuseks.