GLUTEEN ON KASULIK! Millal ja miks muutus inimkonna põhitoiduks olnud nisu koletiseks? Aru annavad Eesti teadlased

Nisu, mais ja riis on kolm enim kasvatatavat toidutaime maailmas, millest inimkond on pika ajaloo jooksul saanud oma põhitoiduse. Kui mais ja riis on oma kasvutingimusteks sobiva kliima suhtes veidi nõudlikumad, siis nisu saab kasvatada väga erinevates maailmaosades ja väga erinevates kliimaoludes.