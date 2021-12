SOBIVAIMAD VEINID JÕULUDEKS | Tahad taskukohast, kvaliteetset ja erinevate jõulupraadidega sobivat veini? Jagame soovitusi igale eelarvele! 

Esiteks aga väike meeldetuletus. Me anname endale vägagi aru, et alkoholi liigtarbimine ja pikad jõulupühad ja aastavahetus käivad käsikäes. Sestap ongi hea tajuda – vein on selleks, et elu maitseid alla kriipsutada, mitte hävitada. Alkohol võib tekkida sõltuvust. Kui oled nautinud veini, palun ära istu rooli taha.