EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kreeklaste lemmik plaadipirukas spinati ja fetaga ehk võrratu spanakopita 

Missugune laps sööb vabatahtlikult spinatit? Et need tumerohelised lehed ülitervislikud on, ei veena kedagi seda rohelist putru kiidulalulu saatel ära sööma. Kreeklaste spanakopita aga on tõeline spinati vääristaja. Feta, pähklite ja rohelise maitse sümfoonia on nii hurmav bukett, et kõik lapsed on juurde küsinud. Suurtest rääkimata. Sobib võrratult jõulueelseks või -järgseks roaks.