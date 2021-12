MAITSETE ADVENDIKALENDER 21 | Tatrajahust piparkoogid  

Tatrajahust piparkoogitainas valmib väga kiiresti ja lihtsalt. Sellest küpsetatud muredad piparkoogid on muredad ja maitsvad, tatramaitset neis tunda pole. Oluline on ka see, et need on gluteenivabad. Retseptis nimetatud vürtside asemel võib tainasse panna 3 tl valmis piparkoogimaitseainet.