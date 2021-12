MAITSVAID MÕTTEID AASIAST: lisa jõululauale särtsu aasiapäraste ürtide ja vürtsidega  

„Tänaseni on keedetud seapea populaarne jõuluroog Filipiinidel, nemad fritivad selle pärast keetmist krõbedaks,“ teab Marko, kes on kaks talve ka Aasias kokanud. Juba enne meeldis talle meie toorainet selle kandi maitsetega miksida ja ta soovitab Õhtulehe lugejatele jõululaualgi seda teha. Et eestlastele Kagu-Aasia maitsed meeldivad, sai ta kinnitust restoranides Tabula Rasa ja Manna La Roosa töötades. Ja kui ta koostas esimese menüü Cafe Operale, kajastusid Aasia mõjud ka paljudes sealsetes roogades. Põhiliseks jäi siiski kohalik tooraine.