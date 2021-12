KUUM JA KIIRE: Vürtsikas jook loob jõulutunnet  

„Glögi on kodune gemüüse, see ei eelda ühtki kallist napsi ega peent mahla,“ ütleb 2016. aastal Eesti parimaks noorbaarmeniks tunnistatud Merlyn Blumfeldt. „Seejuures võid kuuma jooki miksida just nende maitseainetega, mille järele parasjagu isu on, sest kusagil pole kirjas, et üks või teine vürts teeb glögist glögi.“ Ka ilma alkoholita saab põnevaid jooke kokku segada, kinnitab eelmisel aastal meie mokteilimeistritegi esikolmikusse jõudnud Merilyn. Tema järgnevate retseptide hulgas on nii alkoholiga kui ka alkoholita jooke.