PERSONAALTREENER KINNITAB: ühestki armastatud jõuluroast ei pea loobuma 

„Nüüd, kus inimesed on eriti terviseteadlikud ja igaühel on toidu kohta oma tõekspidamised, on toitumine lausa religiooniks muutunud,“ tõdeb Kelner, et iga toiduainega käib kaasas ka parem või halvem kuulsus. Näiteks et sealiha on väga rasvane ja seda tuleks vältida. „Eks igas asjas ole ka kübeke tõtt, aga kindlasti ei saa asja vaadata must-valgelt,“ kinnitab personaaltreener, et tegelikult sobib sealiha isegi dieettoiduks.