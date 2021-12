TAIMNE PÄEVARETSEPT | Röstitud muskaatkõrvits läätsetäidisega 

1. Kuumuta ahi 180°C juurde.

2. Lõika muskaatkõrvits pikkupidi pooleks, võta välja seemned. Pane pooled ahjuplaadile ja piserda oliiviõliga. Küpseta ahjus umbes 40-45 minutit. Võta kõrvits ahjust välja ja lase jahtuda.

3. Samal ajal valmista täidis. Selleks kuumuta oliiviõli pannil, lisa peeneks tükeldatud sibul ja küüslauk. Prae, kuni sibul ja küüslauk on pehmenenud. Lisa läätsed, pohlad, rosmariin, tüümian, punane vein ja köögiviljapuljong. Lase väikesel kuumusel keeda, kuni läätsed on pehmed.

4. Võta lusikaga muskaatkõrvitsatest osa viljaliha välja (nii palju, et muskaatkõrvits ikka oma kuju hoiaks). Lisa viljaliha täidise hulka.

5. Lisa hulka ka tükeldatud spinat ja tükeldatud pistaatsiapähklid. Sega kõik kokku ja maitsesta vajadusel soolaga.

6. Tõsta segu mõlemasse muskaatkõrvitsasse, pane pooled kokku ja seo nööriga ümbert kinni.

7. Küpseta kõrvitsat ahjus 10 minutit. Serveeri soojalt!