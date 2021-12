MAITSETE ADVENDIKALENDER 18 | Mimoosi salat  

Kihiline salatiklassika hulka kuuluv kalasalat maitseb alati hästi ja sobib ka pühadelauale. Kui kasutada salati vormimiseks lahtikäiva koogivormi äärt, näeb see välja uhke nagu tort. Aga salati võib laduda ka kihtidena kaussi. Oluline on kõik kihid eraldi maitsestada. Et roog tuleks kergem, võib osa majoneesist asendada Kreeka jogurtiga.