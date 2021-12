MAITSETE ADVENDIKALENDER 24 | Juustust kuusepuu  

Koostisosad 1 dl Kuivatatud jõhvikad 1 dl Kreeka pähklid 400 g Maitsestamata toorjuust 200 g Riivjuust (nt cheddar või gouda) 1 dl Riivitud kõva juust (nt Forte või parmesan 4 spl Sulatatud või 1 spl Worcesteri kaste 4 tk Rohelise sibula vars 0.5 tl Küüslaugupulber 0.25 tl Sool 0.25 tl Must pipatr KAUNISTAMISEKS 2 dl Hakitud petersell 0.5 dl Kuivatatud jõhvikad 0.25 tk Punane paprika 0.25 tk Kollane paprika 0.5 dl Kreeka pähklid SERVEERIMISEKS Kreekerid, leivakorvikesed või /ja näkileivad

3. Haki petersell ja puista suuremale taldrikule. Veereta koonust petersellis nii, et see on igast küljest ühtlaselt kaetud või mätsi ürdid käega massi külge.