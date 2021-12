KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Kalarestoran (Pangodi): kulinaarset orgasmi siit puhvetist ei leia, kuid hästi oskavad nad süüa teha ikkagi 

Kauni vaatega künkanõlv on kena koht aknast välja vaatamiseks ka talvisel hämarduval tunnil, vähesed puhvetid saavad säärase maalilise panoraamiga uhkustada. Pühapäeva õhtupoolikul pole siin just ülemäära palju vaadet imetlevaid kundesid, kuid sedavõrra kiirem ja ladusam on kliendikogemus.