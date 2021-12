PROOVI MEIE RETSEPTIMEISTRITE HITTE: Lia ja Pille kiirelt valmivad kalaroad  

„Kord kuus teen kindlasti kalasuppi, keedan ise supikogust puljongi. Mis kalast, see sõltub, mida kalamees on koju toonud. Täna (eile ‒ toim) tegin lõhest, talvel armastangi rammusamat, mida saabki ainult punasest kalast,“ ütleb armastatud kokaraamatute autor Lia Virkus. Pere tõeline argihitt on aga klassikaline marineeritud heeringas sibularatastega. „Selle teed kümne 10 minutiga valmis ja pärast paari tundi külmas maitseb see imeliselt. See on mu armsa ämma retsept ja teen seda juba paarkümmend aastat. Kuum keedukartul ja hapukoor kõrvale ‒ oh kui lihtne ja hea!,“ hakkab mul Liat kuulates suu vägisi vett jooksma.