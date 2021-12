MAITSETE ADVENDIKALENDER 20 | Sibula-sealihavorm juustusaiadega 

See roog inspiratsiooni saanud prantslaste kuulsast sibulasupist, mida serveeritakse paksu juustusaiaga kaetult. Lisaks sibulale on siin sama palju õhukeseks vasardatud minutipihve ja kui kõik enne pannil üle kuumutada, siis valmib roog ahjus napilt poole tunniga. Kasuta kindlasti mõnda tugeva maitsega juustusorti, et roog pikantsem jääks.